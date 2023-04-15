Болонья принимала Милан в 30 туре итальянской Серии А. Отчет о матче читайте на Футбол 24.

"Россонери" посреди недели сумели одолеть Наполи (0:1) в первом поединке 1/4 финала Лиги чемпионов. Стефано Пиоли, очевидно, сделал ставку именно на ответный матч, который состоится уже 18 апреля, ведь провел тотальную ротацию на дуэль с Болоньей – из противостоявших неаполитанцам игроков в старте вышел только Меньян.

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Это конвертировалось в пропущенный гол уже на 33-й секунде. Пош пробрался по флангу и прострелил, Сансоне расстрелял кипера. Это был единственный удар в створ за первый тайм. Милан сумел переломить ход поединка и зажал визави. Сравнить счет удалось на 40 минуте. Побега удачно сыграл на подборе и мощно пробил слету. Мяч от стойки влетел в ворота.

После перерыва ситуация не изменилась. "Россонери" преобладали по острым моментам, но вырвать победу им не удалось. Финальный свисток зафиксировал сенсационную ничью. Милан набрал 53 очка, хотя потерял возможность выйти на 3 место. Болонья с 44 пунктами осталась восьмой.

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