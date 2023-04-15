"Россонері" посеред тижня зуміли здолати Наполі (0:1) у першому поєдинку 1/4 фіналу Ліги чемпіонів. Стефано Піолі, вочевидь, зробив ставку саме на матч-відповідь, який відбудеться вже 18 квітня, адже провів тотальну ротацію на дуель з Болоньєю – з гравців, які протистояли неаполітанцям, у старті вийшов лише Меньян.

Лаціо з голом екс-хавбека Шахтаря розгромив Спецію без Коваленка, Кремонезе у боротьбі за виживання здолав Емполі

Це конвертувалось у пропущений гол вже на 33 секунді. Пош пробрався флангом і прострілив, Сансоне розстріляв кіпера. Це був єдиний удар у площину за перший тайм. Мілан зумів переломити хід поєдинку й затиснув візаві. Зрівняти рахунок вдалось на 40 хвилині. Побега вдало зіграв на підбиранні й потужно пробив зльоту. М'яч від стійки влетів у ворота.

По перерві ситуація не змінилась. "Россонері" переважали за гострими моментами, але вирвати перемогу їм не вдалось. Фінальний свисток зафіксував сенсаційну нічию. Мілан набрав 53 очки, хоч втратив нагоду вийти на 3 місце. Болонья з 44 пунктами залишилась восьмою.

Пригадати найкраще в кар'єрі гравця: чи зможе Піолі вдруге підкорити ЛЧ