Юношеская лига УЕФА, полуфинал

Олимпиакос U19 – Нант U19 – 0:0 (по пен. 3:1)

Порту U19 – Милан U19 – 2:2 (по пен. 2:5)

Голы: Мейрелес, 41 (пен), Брас, 65 – Скотти, 12, Симмельхак, 90+3

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В пятницу, 19 апреля, состоялись полуфиналы Юношеской лиги УЕФА. В первом матче встречались Олимпиакос и Нант. В основное время команды сыграли в нулевую ничью. Судьба путевки решалась в серии послематчевых пенальти, где греческий клуб оказался сильнее французов.

Настоящая драма развернулась во втором противостоянии. Порту уже видел себя в финале, поскольку до последних минут вел со счетом 2:1. Впрочем, Милан сумел сравнять в компенсированное время. И вторую путевку пришлось разыгрывать в серии пенальти. "Россонери" оказались сильнее. К слову, Милан третий раз подряд победил в серии пенальти в этом розыгрыше Юношеской ЛЧ. Ранее они одержали победы также после 11-метровых над Брагой и Реалом.

Милан, который впервые пробился в финал турнира, сыграет с Олимпиакосом 22 апреля в Ньоне.

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