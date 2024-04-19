Юнацька ліга УЄФА, півфінал

Олімпіакос U19 – Нант U19 – 0:0 (по пен. 3:1)

Порту U19 – Мілан U19 – 2:2 (по пен. 2:5)

Голи: Мейрелес, 41 (пен), Брас, 65 – Скотті, 12, Сіммельхак, 90+3

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У п'ятницю, 19 квітня, відбулися півфінали Юнацької ліги УЄФА. У першому матчі зустрічалися Олімпіакос та Нант. В основний час команди зіграли в нульову нічию. Доля путівки вирішувалася в серії післяматчевих пенальті, де грецький клуб виявився сильнішим за французів.

Справжня драма розгорнулася у другому протистоянні. Порту вже бачив себе у фіналі, оскільки до останніх хвилин вів з рахунком 2:1. Утім, Мілан зумів зрівняти у компенсований час. І другу путівку довелося розігрувати у серії пенальті. "Россонері" виявилися сильнішими. До слова, Мілан втретє поспіль переміг у серії пенальті у цьому розіграші Юнацької ЛЧ. Раніше вони здобули перемоги також після 11-метрових над Брагою та Реалом.

Мілан, який вперше пробився у фінал турніру, зіграє з Олімпіакосом 22 квітня у Ньоні.

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