Тренерский штаб Стефано Пиоли не сможет рассчитывать на опорного хавбека Исмаэля Беннасера длительное время.

Утром 25-летний игрок сборной Алжира перенес артроскопическую операцию на правом колене, сообщает пресс-служба "россонери". Повреждение он получил в первом полуфинальном поединке ЛЧ против Интера (0:2).

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Хирургическое вмешательство под руководством врача Бертрана Соннери Котте и в присутствии медицинского директора Милана Стефано Маццони прошло успешно. Медики прогнозируют, что Беннасеру понадобится минимум полгода для возвращения на футбольное поле.

В этом сезоне Исмаэль был очень важным игроком для Милана – провел 40 матчей во всех турнирах, в которых отличился тремя голами и двумя результативными передачами.

Напомним, 16 мая состоится ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов против Интера. Стартовый свисток раздастся в 22:00 по киевскому времени.

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