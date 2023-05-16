Интер в рамках второго полуфинального поединка ЛЧ 2022/23 встретится с Миланом. Анонс и прогноз на ответный матч читайте на "Футбол 24".

Футбол 24" совместно с партнером HLIBNY DAR дарит вашему вниманию презентацию самого главного Дерби делла Мадоннина за последние 18 лет – дерби, в котором Интер и Милан определит первого финалиста Лиги чемпионов 2022/23.

Противостояние на Сан-Сиро – украшение полуфинала

Встреча миланских грандов в полуфинале ЛЧ стала поистине эпическим событием для кальчо. Чемпионство Наполи, конечно, тоже входит в этот список, однако к нему успели привыкнуть еще зимой. Да и в целом, Скудетто партенопейцев имеет локальное значение – оно не вызвало таких же воспоминаний о золотой эре Серии А.

Дерби делла Мадоннина – это классика, собравшая на трибунах весь цвет итальянского футбола. На первый матч приехали Андрей Шевченко, Кристиан Виери, Хавьер Дзанетти, Самуэль Это'О, Паоло Мальдини (босс Милана), Стивен Чжан (президент Интера). Приехали звезды тенниса и элитные чиновники.

Федерико Димарко, который с детства болел за "нерадзурри" и воочию видел поражение Интера от Милана в полуфинале ЛЧ 2002/03, теперь сам участвовал в битве с "россонери" за финал. Тифози "дьяволов" устроили эпичное модульное шоу. Словом, противостояние "змей" и "дьяволов" в эстетическом плане стало настоящим украшением нынешней Лиги чемпионов.

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Первый матч – триумф Интера, разочарование для всех остальных

Обидно, но непосредственно на футбольном поле все завершилось обыденно. Интер забил два быстрых гола и упустил еще несколько топ-моментов, после чего отошел в блок 3-5-2. Милан получил больше свободы и даже имел 6-в-5 в центре поля, однако прогнозируемо не воспользовался этим преимуществом.

Лишь 9% позиционных атак "россонери" в этом сезоне закончились ударом или успешным проникновением в радиус 20 метров от ворот. Это вдвое меньше, чем у Интера и втрое меньше, чем у Наполи. Все завершилось поражением со счетом 0:2.

Сказалась и разница в кадровом потенциале. Стефано Пиоли потерял Рафаэла Леау, а на старте встречи выпал еще и Беннасер – как следствие, на флангах играли Салемакерс и Мессиас, а со скамейки игру "усилили" Калюлю, Побега и Ориджи. Симоне Индзаги, в свою очередь, заменил Мхитаряна, Джеко, Димарко и Мартинеса на Брозовича, Лукаку, Де Врея и Корреа.

"Нерадзурри" – фавориты на выход в финал

Интер подтвердил тотальное превосходство над Миланом не только в конкретном поединке, но и на дистанции. "Нерадзурри" выиграли семь матчей подряд во всех турнирах, а суммарный счет на данном отрезке составил 21:3. Причем такие цифры удалось набить в поединках против Юве, Лацио, Ромы и всё тех же "россонери".

Команда Стефано Пиоли до фиаско со "змеями" имела 9-матчевую беспроигрышную серию, но уверенно переиграть удалось только Лацио – во всех остальных случаях все держалось "на соплях". А в субботу "дьяволов" била Специя, которая идет в зоне вылета. Теперь до четвертой позиции Милану не хватает четырех очков при трех турах до конца сезона.

Несмотря на такое положение дел, Симоне Индзаги нервничает. Ему не понравилось, что на ответный матч назначили француза Клемана Тюрпена, ведь в составе "россонери" выступают четыре француза. "Вероятно, придется искать арбитра без национальности" – ответил центрхав Сандро Тонали, который в первом полуфинале попал в стойку ворот Онана.

Чем может ответить Милан? Как парирует Интер?

У Милана восстановился Леау, а, значит, атака "россонери" получила резкое усиление. Особенно это касается левого фланга – теперь у Симоне Индзаги встает дилемма. Очень интенсивное давление, как в стартовые 30 минут первого матча, рискует завершиться забросом на ход Рафаэлу, а тот будет тянуть мяч вволю.

Кроме того, португалец чрезвычайно силен при передачах на последней трети поля. В его активе 11 голевых передач и в несколько раз больше пасов под удар. Оставлять его без опеки очень опасно. К тому же, рядом с Леау гораздо опаснее становится и Тео Эрнандес.

Впрочем, Леау часто недорабатывает в обороне, а Тео в принципе никогда не был сильным защитником. Милан в поединке против Лацио маскировал данную проблему "автобусом" с пятеркой защитников, однако сегодня необходимо отыгрывать два гола – так что можно прогнозировать размен атаками.

Кроме того, в первом поединке стала очевидной нежизнеспособность статичного билд-апа Милана. Это – травматический опыт матчей с Наполи. Команда Стефано Пиоли вынуждена была располагаться максимально осторожно, а, значит, и прогнозируемо. Интер со своим высоким прессингом наказывал за такой футбол, но способен ли Милан на хитрые перемещения в первой фазе атаки?

Как Интер сдерживал билд-ап Милана

"Нердазурри" точно способны (именно благодаря этому они и проходили прессинг в первой встрече), а вот насчет "россонери" возникают вопросы. Возможно, на первом этапе ответного матча коуч "дьяволов" даже решится на игру с тремя центрбеками, что позволило бы страховать продвижение от Тео и Калабрии – впрочем, данную модель Милан уже давно не использовал.

Также "россонери" критически важно разобраться с поддержкой нападающего. Джеко в первом поединке цеплялся за лонгболы и имел 2-3 варианта для скидок по разным направлениям, а вот Жиру вынужден был бороться с соперниками самостоятельно.

Разница в борьбе за забросы – у Джеко есть вариант для скидки в свободное пространство, куда уже врываются. Несколько футболистов готовы вступить в борьбу за подборы

Жиру скидывать некому – Беннасер бежит в гущу игроков, а на подборе никого нет

В тактическом плане исправить этот недостаток не очень сложно – значительно сложнее выдержать баланс. Активное втягивание центрхавов в комбинации приведет к раскрытию пространства за спинами или заставит подниматься линию обороны.

Здесь Интер может включить свое оружие – длинные передачи. У "нерадзурри" банально лучшие исполнители, да и в целом команда Симоне Индзаги круто сбита. Соответственно, ей гораздо проще удаются трюки с лонгболами, поддержкой из глубины и дополнительными врывами.

Где и какие передачи принимал Джеко в матче против Милана

Ну, и не стоит забывать о чрезвычайно агрессивном прессинге, который явно удивил Стефано Пиоли в первой встрече.

Базовый план Симоне Индзаги на ответный матч вряд ли претерпит большие изменения. Интер будет агрессивно прессинговать и попытается длинными забросами наказать Милан, который вынужден атаковать – а с течением времени Интер закроется, время от времени организовывая контрвыпады. Ну а по ходу встречи все решит гейм-менеджмент обоих коучей.

Стефано Пиоли может придумать что-то особенное

Вот тут уже у "россонери" есть козырь. Стефано Пиоли по ходу сезона проявил себя мастером адаптаций – как при стартовом плане, так и в конкретных матчах. Именно благодаря подстройкам он обескровил Наполи, позволив сопернику провести всего один момент с игры.

Между тем, тактика Интера не выглядит чрезвычайно сложной – в том то и была досада поражения. "Нерадзурри" били чемпиона Италии, не придумав ничего невероятного.

Зато Симоне Индзаги частенько "дает в штангу" с заменами, что было заметно даже в первой встрече. Интер давал слишком много свободы Мессиасу, а это вылилось в несколько неприятных эпизодов у своих ворот. Алленаторе "змей" дал указание Мхитаряну прикрывать фланг Димарко, нивелировав проблему – впрочем, потом он заменил Генриха. И проблема вновь появилась.

Затем дон Симоне решил её, переставив влево Дармиана (сильного при обороне 1-в-1), но топовому сопернику хватит и минутной заминки, чтобы закрутить интригу. И нетоповому также – Интер потерял немало очков в феврале и марте из-за неудачных замен или несвоевременных перестановок.

Кадровая ситуация

У Милана к тренировкам в общей группе вернулся Леау, а, значит, он будет играть в основе. В лазарете остается Беннасер – вот это уже серьезно. Под вопросом участие Крунича, Флоренци и Мессиаса, однако лишь потерю первого можно назвать неприятной. О травме Ибрагимовича можно даже не напоминать. Тем более, на ЛЧ он не заявлен.

Интеру точно не помогут Дальбер и Шкриняр, без которых "нерадзурри" уже привыкли играть. Насчет готовности Корреа есть сомнения, но он – футболист ротации. Можно сказать, что команда Симоне Индзаги подходит к решающей битве в оптимальном составе.

Ориентировочные составы на матч Интер – Милан

Интер: Онана – Дармиан, Ачерби, Бастони – Дюмфрис, Барелла, Чалханоглу, Мхитарян, Димарко – Джеко, Лаутаро Мартинес

Милан: Меньян – Калабрия, Чау, Томори, Эрнандес – Побега, Тонали – Салемакерс, Диас, Леау – Жиру

Прогноз "Футбол 24" – 2:1

Милан в текущем сезоне трижды подряд проиграл Интеру, но никогда не проигрывал четыре раза подряд. С другой стороны, только одной команде удалось выйти в финал Лиги чемпионов после поражения в 2+ мяча в первой встрече – это был Ливерпуль, который разгромил Барселону. "Россонери", к сожалению, далеки от такой мощной формы.

Фаворит противостояния очевиден. У Интера коэффициенты на победу вдвое выше, чем у Милана. Слишком уж тяжелая задача у подопечных Стефано Пиоли – в последних трех Дерби делла Мадоннина они не забили ни одного гола. Даже год назад победы над "нерадзурри" были в определенной степени случайными, как и все чемпионство.

Сегодняшний Милан даже Специи проигрывает насухо, а за последние 5 матчей в Серии А "дьяволы" забили всего 6 голов. Лишь поединок против Лацио выделялся в лучшую сторону – во всем остальном команда не радовала. Впрочем, списывать ее с пробега до стартового свистка не стоит.

Еще не так давно подопечные Стефано Пиоли громили Наполи и сдерживали бешеное давление партенопейцев в ЛЧ, причем делали это со знанием дела – не на голом фарте (хотя без него не обошлось). Сегодня же коллектив будет дико мотивированным, а кроме того миланцы могут учесть ошибки первой встречи. Милан уязвим, но до сих пор способен удивить.

Тем не менее, Интер лучше во всем. "Змеи" имеют гораздо более мощный состав, а скамейки запасных просто несопоставимы – причем такой подбор исполнителей в лагере "нерадзурри" считают "бюджетным" вариантом. Команда Симоне Индзаги забалансирована во всех линиях, а тактически она превосходит Милан в отработанности мелких деталей.

Победа в первой встрече произошла при схожих планах команд, однако каждый аспект этого плана Интер выполнял лучше. Где-то – из-за лучшей подготовки, где-то – из-за сыгранности, а где-то и из-за класса исполнителей. Именно из этих мелочей и возникли 2:0.

Эти 2:0 – главный аргумент в споре с Миланом в битве за финал ЛЧ. При равном счете возможны были разные варианты, однако сейчас "россонери" вынуждены рисковать и подставляться. Как показывает опыт последних матчей, даже без такой необходимости подопечные Стефано Пиоли пропускают достаточно голов. Именно поэтому мы ставим на победу Интера.

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