Тренерський штаб Стефано Піолі не зможе розраховувати на опорного хавбека Ісмаеля Беннасера тривалий час.

Вранці 25-річний гравець збірної Алжиру переніс артроскопічну операцію на правому коліні, інформує прес-служба "россонері". Пошкодження він зазнав у першому півфінальному поєдинку ЛЧ проти Інтера (0:2).

Інтер – Мілан: де дивитися матч-відповідь 1/2 фіналу Ліги чемпіонів

Хірургічне втручання під керівництвом лікаря Бертрана Соннері Котте та за присутності медичного директора Мілана Стефано Маццоні пройшло успішно. Медики прогнозують, що Беннасеру знадобиться щонайменше півроку задля повернення на футбольне поле.

Цього сезону Ісмаель був дуже важливим гравцем для Мілана – провів 40 матчів у всіх турнірах, у яких відзначився трьома голами й двома результативними передачами.

Нагадаємо, 16 травня відбудеться матч-відповідь 1/2 фіналу Ліги чемпіонів проти Інтера. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

Інтер – Мілан: анонс матчу-відповіді 1/2 фіналу Ліги чемпіонів