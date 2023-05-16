Интер и Милан 16 мая определят первого финалиста Лиги чемпионов 2022/23. Где смотреть матч онлайн и на каком канале, подскажет "Футбол 24".

Поединок Интер – Милан состоится на Джузеппе Меацца. Стартовый свисток раздастся сегодня, 16 мая, в 22:00 по киевскому времени. Первая игра завершилась победой "нерадзурри" со счетом 2:0. Поскольку правило выездного гола уже не действует, то Милану нужно побеждать с разницей в два мяча, чтобы перевести игру в экстра-тайм.

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Официальным транслятором еврокубков на территории Украины является медиасервис MEGOGO, который покажет дуэль Интера с Миланом в прямом эфире. В 21:00 там стартует предматчевая студия.

Кроме того, трансляция будет доступна с переводом на жестовой язык. Также просмотреть поединок можно на Volia TV. Текстовую онлайн-трансляцию проведет "Футбол 24".

Вторую путевку в финал Лиги чемпионов 2022/23 разыграют Манчестер Сити и Реал, которые встретятся в Англии 17 мая. Первый поединок в Мадриде завершился ничьей 1:1.

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