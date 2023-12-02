Кадрова ситуація в Мілані перебуває на межі катастрофи. Зібрати склад з травмованих футболістів було б легше, ніж зі здорових. Стефано Піолі доводиться щотижня щось вигадувати. Найбільше проблем в обороні, тож сьогодні Тео Ернандесу довелося зіграти центрбека, а ліворуч вийшов номінально правий фулбек Алессандро Флоренці.

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Отак ми й отримали дуель двох середняків чемпіонату Італії. Перший тайм був поєдинком рівних команд. Фрозіноне навіть діяв цікавіше. Футболісти Мілана за 45 хвилини завдали лише один удар в площину воріт, і він виявився результативним. Лука Йовіч нарешті забив дебютний гол за "россонері". Слід зауважити, що серб робить результат у другому матчі поспіль. У минулому турі він заробив пенальті, з якого Тео забив Фіорентині.

Передумови для цікавого другого тайму були. Мілан вже привчив до нервових дій і регулярних втрат мінімальної переваги, а Фрозіноне не з тих команд, які бояться фаворитів. Однак на 50-й хвилині у ворота гостей влетів ще один м'яч. Майк Меньян закинув вперед на Пулішіча. Американець елегантно прийняв м'яч, з оборонцями на спині вбіг до штрафного й переграв голкіпера. Крістіан перервав "суху" серію, яка тривала майже два місяці. Голкіпер оформив уже третю результативну передачу за час виступів у Мілані. Поки асистує в кожному сезоні.

Розгромним рахунок став завдяки стандарту. Господарі Сан-Сіро дотепно розіграли кутовий. Томорі забив, а передачу на нього віддав Йовіч. Гол+пас сьогодні в активі Луки. Насправді цифри на табло не були справедливими. Фрозіноне поступався супернику лише в ефективності – Мілан забивав із кожного свого удару в площину. У підсумку гостям довелося задовольнитися голом престижу. Цікаво, що його у свій актив записав вихованець Мілана Марко Брешіаніні.

Окрім перемоги, в цьому матчі для "россенері" трапилася інша приємна подія. На поле повернувся Ісмаель Беннасер. Алжирець пропустив пів року через складну травму. За 15 хвилин на полі нічим особливим відзначитися не встиг. Як і 15-річний Франческо Камарда, який знову зіграв за дорослих.

Фінальний свисток зафіксував перемогу Мілана з рахунком 3:1. "Россонері" виграли другий матч поспіль і закріпилися на третьому місці в турнірній таблиці Серії А. Фрозіноне залишається на 11-й сходинці.

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