В четверг, 2-го ноября, в Финляндии Калюлю была сделана операция по поводу разрыва сухожилия. Как информирует официальный сайт Милана, француз выбыл минимум на четыре месяца.

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Пьер получил травму в матче 10-го тура Серии А с Наполи (2:2). Худшие ожидания подтвердились: после консультации со специалистом стало понятно, что без операции в этой ситуации не обойтись. Пьеру поставили диагноз "полный разрыв сухожилия левой прямой мышцы бедра".

Операцию произвёл профессор Лассе Лемпайнен в присутствии главного врача Милана Стефано Маццони, она прошла хорошо.

Калюлю – важнейший игрок Милана, который способен качественно сыграть на трёх различных позициях - левого, правого или центрального защитника без потери качества. Он не сможет помочь Милану в оставшихся матчах группового этапа Лиги чемпионов.

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