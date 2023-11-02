У четвер, 2-го листопада, у Фінляндії Калюлю була зроблена операція з приводу розриву сухожилля. Як інформує офіційний сайт Мілана, француз вибув мінімум на чотири місяці.

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П'єр отримав травму в матчі 10-го туру Серії А з Наполі (2:2). Найгірші очікування підтвердилися: після консультації з фахівцем стало зрозуміло, що без операції в цій ситуації не обійтися. П'єру поставили діагноз "повний розрив сухожилля лівого прямого м'яза стегна".

Операцію зробив професор Лассе Лемпайнен у присутності головного лікаря Мілана Стефано Маццоні, вона пройшла добре.

Калюлю – дуже важливий гравець Мілана, який здатний якісно зіграти на трьох різних позиціях – лівого, правого або центрального захисника без втрати якості. Він не зможе допомогти Мілану в матчах групового етапу Ліги чемпіонів, що залишилися.

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