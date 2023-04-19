У представителей обоих итальянских грандов были претензии к действиям рефери в ответном матче 1/4 финала самого престижного евротурнира.

На перерыв гости ушли при счете 1:0. Голом отличился Оливье Жиру, хотя он мог забивать дважды, ведь раньше не реализовал пенальти. Алекс Мерет отразил удар.

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Однако подопечные Стефано Пиоли считали, что 11-метровый следует перебить, ведь несколько представителей неаполитанцев пересекли линию штрафной до момента удара. Главный арбитр Шимон Марциняк после проверки VAR продолжил игру.

Свирепствовал из-за решения рефери и Наполи, сообщает Football Italia. На 36 минуте "голубые" требовали пенальти за фол Рафаэля Леау против Ирвинга Лосано. Судья назначил угловой после подсказки от VAR.

Итальянская пресса это решение не поняла. Газета Il Mattino назвала это "какой-то шуткой", а La Gazzetta dello Sport и Tuttosport – ошибкой Марциняка.

Наполи все же удалось забить в конце, но этого было мало. Милан идет в полуфинал, где сойдется с победителем пары Бенфика – Интер. Имя более сильного станет известно 19 апреля.

Милан впервые за 16 лет вышел в полуфинал Лиги чемпионов, выбив Наполи – потерянные пенальти, Леау заставил Жиру забить