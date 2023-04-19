Наставник "россонери" Стефано Пиоли подытожил ничью с Наполи (1:1) во втором матче четвертьфинала ЛЧ. Это позволило пройти в полуфинал.

"Нас считали андердогами против Наполи, но я тренировал группу с большим сердцем. Мы стиснули зубы и заслуженно прошли дальше.

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Я поздравляю этих ребят. Дальше будут две более красивые и тяжелые игры в полуфинале. Мы уже сделали многое, но совсем не собираемся останавливаться. Превосходство 1:0 после первого матча помогло нам и замедлило нас одновременно.

Милан часто отдавал мяч сопернику. Многие игроки никогда не играли в таких поединках, поэтому это нормально. Но каждый отдавался, мы были командой. Мы счастливы за наших фанатов, которые поддерживали даже тогда, когда дела были не лучшими. Гордимся ими", – цитирует Пиоли сайт УЕФА.

В полуфинале самого престижного евротурнира Милан сойдётся с победителем пары Бенфика – Интер. Имя более сильного станет известно 19 апреля.

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