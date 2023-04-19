У представників обох італійських грандів були претензії до дій рефері у матчі-відповіді 1/4 фіналу найпрестижнішого євротурніру.

На перерву гості пішли за рахунку 1:0. Голом відзначився Олів'є Жиру, хоч він міг забивати двічі, адже раніше не реалізував пенальті. Алекс Мерет чітко відбив удар.

Піолі: Мілан вважали андердогом проти Наполі, але ми зціпили зуби

Проте підопічні Стефано Піолі вважали, що 11-метровий слід перебити, адже кілька представників неаполітанців перетнули лінію штрафного до моменту удару. Головний арбітр Шимон Марциняк після перевірки VAR продовжив гру.

Лютував через рішення рефері і Наполі, інформує Football Italia. На 36 хвилині "блакитні" вимагали пенальті за фол Рафаеля Леау проти Ірвінга Лосано. Суддя призначив кутовий після підказки від VAR.

Італійська преса це рішення не зрозуміла. Газета Il Mattino назвала це "якимось жартом", а La Gazzetta dello Sport й Tuttosport – помилкою Марциняка.

Наполі все ж вдалось забити наприкінці, але цього було замало. Мілан крокує у півфінал, де зійдеться з переможцем пари Бенфіка – Інтер. Ім'я сильнішого стане відоме 19 квітня.

Мілан вперше за 16 років вийшов у півфінал Ліги чемпіонів, вибивши Наполі – змарновані пенальті, Леау змусив Жиру забити