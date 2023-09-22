"Я видел худший матч в истории Лиги чемпионов – это игра между Миланом и Ньюкаслом. Ни в какое сравнение с матчем Шахтер – Порту, который был отличным. Сити, как всегда – скучно. В матче между ПСЖ и Боруссией Дортмунд мне понравился лишь второй тайм, потому что в первом я уснул.

Ньюкасл выстрадал ничью с Миланом, вернувшись в Лигу чемпионов

Но эти идиоты из Милана и Ньюкасла сделали мне больно. Им повезло оказаться в ЛЧ, потому что они умеют только бегать, больше ничего. Я не понимаю Ньюкасл. Они финишировали четвертыми в АПЛ, но ничего не делают, это противно. В дальнейшем им придется показать что-то большее, потому что первым матчем они меня ужасно разозлили", – Football Italia цитирует тираду 36-летнего Видаля в эфире Twitch-канала Red Gol.

Напомним, матчи следующего тура Лиги чемпионов запланированы на 3-4 октября.

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