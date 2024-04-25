Наставник Евертона Шон Дайч розповів про наслідки пошкодження, якого зазнав Віталій Миколенко у матчі 29-го туру проти Ліверпуля.

Миколенко зазнав страшної на вигляд травми у поєдинку з Ліверпулем, приземлившись на підвернуту ногу. Віталій зумів дограти тайм до кінця, після чого був замінений.

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"Миколенко малоймовірно, що буде готовий на гру з Брентфордом. Подивимося, як це вирішиться. Йому необхідно пройти обстеження, щоб дізнатися правду, але перші ознаки – це не добре. Подивимося, як це владнається", – цитує Дайча офіційний сайт Евертона.

Загалом, Віталій провів за "ірисок" 34 матчі в цьому сезоні, відзначившись 2 голами в АПЛ.

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