toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Лига чемпионов
ДИНАМО КИЕВ - АЯКС АНДРЕЙ ЛУНИН УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД - ТОТТЕНХЭМ ЛИГА ЧЕМПИОНОВ

Миколенко: Надеюсь, Аякс забил все свои голы и на игру в Киеве ничего не осталось

27 августа 23:07 14 Читати українською
Миколенко: Надеюсь, Аякс забил все свои голы и на игру в Киеве ничего не осталось
Виталий Миколенко / ФК Динамо

Защитник Динамо Виталий Миколенко поделился ожиданиями от матча против Аякса в Лиге чемпионов.

"Подходим к матчу с позитивным настроем и боевым духом. Еще до первого матча тренеры говорили, что это молодая команда, которая играет в комбинационный футбол и хорошо обращается с мячом. Так получилось и на практике. Думаю, завтра нашим козырем будет поддержка болельщиков , которые соберутся на стадионе. Поверьте, она имеет огромное значение, поскольку в Амстердаме из-за песен и криков фанов нам было трудно даже сидеть на трибуне.

Динамо – Аякс: прогноз на матч Лиги чемпионов

Думаю, нужно рисковать и пытаться забивать мячи. Нам нужно отыграть два гола, поэтому, думаю, стоит ожидать, что наша команда будет идти вперед. Впрочем, Аякс также играет в комбинационный и атакующий футбол, как в чемпионате Голландии, так и в Лиге чемпионов, поэтому матч обещает быть интересным.

На выходных они обыграли своего соперника во внутреннем первенстве со счетом 5:0, но нас это не смущает. Надеюсь, в той игре они забили все свои мячи, и на игру в Киеве ничего не останется.

Динамо – Аякс: предматчевая пресс-конференция Хацкевича

В первом матче не играл один из лидеров команды Нерес, а игру в Киеве пропустит их левый защитник Тальяфико. Поэтому, очевидно, у них будут некоторые изменения в составе, это может сыграть нам на руку.

Что касается меня, то я всегда готов выйти на поле, как с первых минут, так и по ходу встречи. Все серьезно готовимся и настраиваемся", – цитирует Миколенко официальный сайт Динамо.

Лига чемпионовКвалиф. раунд, плей-офф, ответные матчи

Динамо Киев - Аякс: Вторник 28 августа 2018

Динамо Киев
до матча
21
час
:
13
мин
Аякс
перейти к матчу турнирная таблица матчи
Теги
Динамо Киев Динамо Киев Лига чемпионов Динамо Киев - Аякс Виталий Миколенко Виталий Миколенко
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
21
час
:
13
мин
АЕК Афины
22:00
Видеотон
Угадай исход матча

Новости

Все новости
Все новости
Залиште відгук