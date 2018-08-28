Миколенко: Надеюсь, Аякс забил все свои голы и на игру в Киеве ничего не осталось

Защитник Динамо Виталий Миколенко поделился ожиданиями от матча против Аякса в Лиге чемпионов.

"Подходим к матчу с позитивным настроем и боевым духом. Еще до первого матча тренеры говорили, что это молодая команда, которая играет в комбинационный футбол и хорошо обращается с мячом. Так получилось и на практике. Думаю, завтра нашим козырем будет поддержка болельщиков , которые соберутся на стадионе. Поверьте, она имеет огромное значение, поскольку в Амстердаме из-за песен и криков фанов нам было трудно даже сидеть на трибуне.

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Думаю, нужно рисковать и пытаться забивать мячи. Нам нужно отыграть два гола, поэтому, думаю, стоит ожидать, что наша команда будет идти вперед. Впрочем, Аякс также играет в комбинационный и атакующий футбол, как в чемпионате Голландии, так и в Лиге чемпионов, поэтому матч обещает быть интересным.

На выходных они обыграли своего соперника во внутреннем первенстве со счетом 5:0, но нас это не смущает. Надеюсь, в той игре они забили все свои мячи, и на игру в Киеве ничего не останется.

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В первом матче не играл один из лидеров команды Нерес, а игру в Киеве пропустит их левый защитник Тальяфико. Поэтому, очевидно, у них будут некоторые изменения в составе, это может сыграть нам на руку.

Что касается меня, то я всегда готов выйти на поле, как с первых минут, так и по ходу встречи. Все серьезно готовимся и настраиваемся", – цитирует Миколенко официальный сайт Динамо.