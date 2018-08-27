Динамо – Аякс: прогноз на матч Лиги чемпионов

Динамо поборется с амстердамским Аяксом в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов-2018/19. Какой прогноз на игру, подскажет "Футбол 24".

Матч Динамо – Аякс состоится 28 августа в Киеве на стадионе НСК Олимпийский. Начало игры в 22:00 по киевскому времени. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Динамо – Аякс: где смотреть матч Лиги чемпионов

По мнению букмекеров, фаворитом встречи является Аякс. Авторитетная букмекерская контора William Hill предлагает поставить на гостей с коэффициентом 2.40. В то же время победу киевлян оценивают коэффициентом 2.80. На ничью выставлено 3.50.

Специалисты Bwin придерживаются похожего мнения. Победа Аякса оценена коэффициентом 2.50, тогда как выигрыш Динамо – 2.70, а ничья – 3.30. Выход киевлян в основной раунд турнира оценивается в 5.75, на голландцев коэффициент в 1.10.

Динамо – Аякс: Тен Хаг объявил футболистов, которые прилетят в Киев – Нерес в списке

Напомним, в первом матче Динамо в Амстердаме уступило Аяксу со счетом 1:3, значительно усложнив себе шансы на выход в групповой этап Лиги чемпионов 2018/19.