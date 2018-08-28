Миколенко: Сподіваюсь, Аякс забив всі свої голи і на гру в Києві нічого не лишилось

Захисник Динамо Віталій Миколенко поділився очікуваннями від матчу проти Аякса у Лізі чемпіонів.

"Підходимо до матчу з позитивним настроєм і бойовим духом. Ще до першого матчу тренери говорили, що це молода команда, яка грає в комбінаційний футбол і добре поводиться з м'ячем. Так вийшло і на практиці. Думаю, завтра нашим козирем буде підтримка вболівальників, які зберуться на стадіоні. Повірте, вона має величезне значення, оскільки в Амстердамі через пісні і крики фанів нам було важко навіть сидіти на трибуні.

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Думаю, потрібно ризикувати і намагатися забивати м'ячі. Нам потрібно відігравати два голи, тому, гадаю, варто чекати, що наша команда буде йти вперед. Втім, Аякс також грає в комбінаційний і атакувальний футбол, як в чемпіонаті Голландії, так і в Лізі чемпіонів, тому матч обіцяє бути цікавим.

На вихідних вони обіграли свого суперника у внутрішній першості з рахунком 5:0, але нас це не бентежить. Сподіваюся, в тій грі вони забили всі свої м'ячі, і на гру в Києві нічого не залишиться.

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У першому матчі не грав один з лідерів команди Нерес, а гру в Києві пропустить їхній лівий захисник Тальяфіко. Тож, очевидно, у них будуть певні зміни в складі, це може зіграти нам на руку.

Що стосується мене, то я завжди готовий вийти на поле, як з перших хвилин, так і по ходу зустрічі. Все серйозно готуємося і налаштовуємося", – цитує Миколенка офіційний сайт Динамо.