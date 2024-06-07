17 команд из элитных и периферийных чемпионатов впервые сыграют в Европе в сезоне-2024/25.

Полесье в последнем туре УПЛ обыграло Шахтер и прорвалось в Европу на следующий сезон. Житомирская команда, став одним из 17 еврокубковых дебютантов, стартует со второго раунда квалификации Лиги конференций.

Полесье ошеломило Шахтер двумя голами за 2 минуты и впервые в истории пробилось в еврокубки

Артем Довбик и Виктор Цыганков вывели Жирону сразу в Лигу чемпионов. Туда же попал Брест. Виртус впервые за 60 лет существования выиграл чемпионат Сан-Марино и начнет с квалификации ЛЧ. Пафос, добыв Кубок Кипра, сыграет в Лиге Европы.

Еще 14 клубов дебютируют в Европе благодаря Лиге конференций: Хайденхайм (Германия), Раднички (Сербия), Браво (Словения), Малишева (Косово), Трансинвест и Шяуляй (Литва), Таллинна (Эстония), УНА Штрассен (Люксембург), Карнарвон Таун (Уэльс), Тиквеш (Северная Македония), Морнар Бар (Черногория), Ислоч (Беларусь).