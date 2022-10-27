Месси забил гол недели в ЛЧ, но лучшим признали другого игрока
Индивидуальные награды по итогам 5 тура ЛЧ все же оказались в разных руках.
Лучшим игроком недели признали Мехди Тареми, сообщает официальный сайт УЕФА.
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Нападающий Порту оформил дубль в матче против Брюгге (4:0), позволившем "драконам" досрочно выйти в плей-офф. Тареми в голосовании опередил Рафу Силву, Джованни Симеоне и Лионеля Месси. Звезду ПСЖ "утешили" призом за лучший гол – красивый удар шведой в ворота Маккаби Хайфа.
Напомним, 1-2 ноября состоится следующий тур, который подытожит групповой этап нынешнего сезона ЛЧ.
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