Індивідуальні нагороди за підсумками 5 туру ЛЧ все ж опинились в різних руках.

Найкращим гравцем тижня визнали Мехді Таремі, інформує офіційний сайт УЄФА.

Порту просто в небі збожеволів після фатальної драми Атлетіко – мадридці подарували "драконам" плей-офф ЛЧ

Нападник Порту оформив дубль у матчі проти Брюгге (4:0), який дозволив "драконам" достроков вийти у плей-офф. Таремі у голосуванні випередив Рафу Сілву, Джованні Сімеоне та Ліонеля Мессі. Зірку ПСЖ "втішили" призом за найкращий гол – красивий удар шведою у ворота Маккабі Хайфа.

Нагадаємо, 1-2 листопада відбудеться наступний тур, який підсумує груповий етап нинішнього сезону ЛЧ.

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