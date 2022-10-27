Мессі забив гол тижня в ЛЧ, але найкращим визнали іншого гравця
Індивідуальні нагороди за підсумками 5 туру ЛЧ все ж опинились в різних руках.
Найкращим гравцем тижня визнали Мехді Таремі, інформує офіційний сайт УЄФА.
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Нападник Порту оформив дубль у матчі проти Брюгге (4:0), який дозволив "драконам" достроков вийти у плей-офф. Таремі у голосуванні випередив Рафу Сілву, Джованні Сімеоне та Ліонеля Мессі. Зірку ПСЖ "втішили" призом за найкращий гол – красивий удар шведою у ворота Маккабі Хайфа.
Нагадаємо, 1-2 листопада відбудеться наступний тур, який підсумує груповий етап нинішнього сезону ЛЧ.
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