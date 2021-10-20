Форвард ПСЖ Лионель Месси в поединке 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против РБ Лейпциг снова догнал Криштиану Роналду в извечном противостоянии.

РБ Лейпциг стал 37-й командой в Лиге чемпионов, которая пропускала от Лионеля Месси в рамках турнира, сообщает Gracenote.

Гениальная паненка Месси и незабитый пенальти Мбаппе в видеообзоре матча ПСЖ – РБ Лейпциг – 3:2

Это позволило Лео сравниться с Криштиану Роналду – португалец также забивал 37 различным соперникам в Лиге чемпионов за свою карьеру.

Напомним, что Месси дублем помог ПСЖ вырвать победу в РБ Лейпциг (3:2) – один из голов Лео забил с пенальти, право на пробитие которого ему отдал Мбаппе.

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