Форвард ПСЖ Ліонель Мессі у поєдинку 3-го туру групового етапу Ліги чемпіонів проти РБ Лейпциг знову наздогнав Кріштіану Роналду в одвічному протистоянні.

РБ Лейпциг став 37-ю командою в Лізі чемпіонів, яка пропускала від Ліонеля Мессі у рамках турніру, повідомляє Gracenote.

Геніальна панєнка Мессі та незабитий пенальті Мбаппе у відеоогляді матчу ПСЖ – РБ Лейпциг – 3:2

Це дозволило Лео зрівнятись з Кріштіану Роналду – португалець також забивав 37 різним суперникам у Лізі чемпіонів за свою кар'єру.

Нагадаємо, що Мессі дублем допоміг ПСЖ вирвати перемогу в РБ Лейпциг (3:2) – один із голів Лео забив з пенальті, право на пробиття якого йому віддав Мбаппе.

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