ПСЖ одолел РБ Лейпциг в рамках 3-го тура Лиги чемпионов. Смотрите видео голов и обзор матча на сайте "Футбол 24".

Парижане довольно быстро вышли вперед благодаря Мбаппе, но РБ Лейпциг сумел не только отыграться, но и выйти вперед в начале второго тайма. Ситуацию изменил Месси, оформивший дубль. В обоих случаях помог Мбаппе, который отдал ассист и заработал пенальти.

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В конце матча Килиан еще и сам получил право пробить с 11-метровой отметки, но не забил. Победа позволила ПСЖ сохранить лидерство в группе.