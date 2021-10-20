Феерия Месси и Мбаппе в видеообзоре матча ПСЖ – РБ Лейпциг – 3:2
00:56 - Читати українською
ПСЖ одолел РБ Лейпциг в рамках 3-го тура Лиги чемпионов. Смотрите видео голов и обзор матча на сайте "Футбол 24".
завершено
10’ Килиан Мбаппе
67’ Лионель Месси
74’ Лионель Месси
Андре Силва 28’
Норди Мукиеле 57’
10’ Килиан Мбаппе
28’ Андре Силва
57’ Норди Мукиеле
67’ Лионель Месси
74’ Лионель Месси
Парижане довольно быстро вышли вперед благодаря Мбаппе, но РБ Лейпциг сумел не только отыграться, но и выйти вперед в начале второго тайма. Ситуацию изменил Месси, оформивший дубль. В обоих случаях помог Мбаппе, который отдал ассист и заработал пенальти.
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В конце матча Килиан еще и сам получил право пробить с 11-метровой отметки, но не забил. Победа позволила ПСЖ сохранить лидерство в группе.
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