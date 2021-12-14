"Цель ПСЖ – это Лига чемпионов. Это цель всех крупных команд.

Реал просил оставить себе легкого соперника в Лиге чемпионов и не участвовать в повторной жеребьевке

У меня многое изменилось после переезда в Париж. Было непросто, ведь раньше мы с семьей долгое время жили в одном месте. Париж – прекрасный город, я играю за одну из лучших команд в мире – сейчас мы счастливы", – цитирует Месси Marca.

Напомним, самой горячей парой 1/8 финала стали ПСЖ – Реал, первая встреча запланирована на 15 февраля.

Результаты повторной жеребьевки 1/8 ЛЧ – обновленные пары для украинцев, Роналду и Месси возвращаются в Испанию