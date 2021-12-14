Месси – о жеребьевке Лиги чемпионов: "У ПСЖ только одна цель"
19:26 - Читати українською
Главная звезда ПСЖ Лионель Месси не слишком переживает за соперника 1/8 финала ЛЧ.
"Цель ПСЖ – это Лига чемпионов. Это цель всех крупных команд.
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У меня многое изменилось после переезда в Париж. Было непросто, ведь раньше мы с семьей долгое время жили в одном месте. Париж – прекрасный город, я играю за одну из лучших команд в мире – сейчас мы счастливы", – цитирует Месси Marca.
Напомним, самой горячей парой 1/8 финала стали ПСЖ – Реал, первая встреча запланирована на 15 февраля.
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