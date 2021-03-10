Лидер Барселоны Лионель Месси ответил критикам, которые в последнее время списывают аргентинца со счетов.

В почти безнадежной ситуации Лионелю Месси удалось временно подарить фанатам Барсы крошки надежды на камбэк команды в поединке с ПСЖ.

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На 37-й минуте ответного матча аргентинец мощным ударом из-за пределов штрафной попал в девятку ворот Наваса. Стоит отметить, что голкипер ПСЖ не слишком убедительно пытался парировать этот выстрел.

Перед свистком на перерыв Месси имел шанс отличиться дублем, но на этот раз Навас сыграл надежнее и отразил удар Лионеля с пенальти.

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