Лідер Барселони Ліонель Мессі відповів критикам, які останнім часом списують аргентинця з рахнуків.

У майже безнадійній ситуації Ліонелю Мессі вдалось тимчасово подарувати фанам Барси крихти надії на камбек команди у двобої з ПСЖ.

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На 37-й хвилині матчу-відповіді аргентинець потужним ударом з-за меж штрафного майданчика потрапив у дев'ятку воріт Наваса. Варто відзначити, що голкіпер ПСЖ не надто переконливо намагався парирувати цей постріл.

Перед свистком на перерву Мессі мав шанс відзначитись дублем, але цього разу Навас зіграв надійніше та відбив удар Ліонеля з пенальті.

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