В рамках ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов ПСЖ принимает Барселону. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".

Матч 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА ПСЖ – Барселона начнётся в 22:00 по киевскому времени. Телетрансляция поединка пройдёт на канале "Футбол 1", текстовую онлайн-трансляцию проведёт "Футбол 24". Первый матч прошёл на Камп Ноу и завершился победой французов со счетом 1:4.

ПСЖ – Барселона: анонс ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов

Стартовые составы

ПСЖ: Навас – Флоренци, Маркиньос, Кимпембе, Курзава – Паредес, Верратти, Гуйе – Дракслер, Икарди, Мбаппе

Запасные: Рико, Керер, Ди Мария, Рафинья, Данилу, Сарабия, Эррера, Диалло, Баккер, Дагба, Пембеле, Мишу

Барселона: тер Штеген – Дест, Мингеса, Лангле, Альба – Де Йонг, Бускетс, Педри – Месси, Дембеле, Гризманн

Запасные: Нето, Пенья, Пьянич, Брейтвейт, Пуч, Тринкау, Матеус, Умтити, Фирпо, Мориба, де ла Фуэнте

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