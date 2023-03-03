Контракт обладателя 7 "Золотых мячей" с парижанами завершится летом. Стороны якобы ведут переговоры о пролонгации сотрудничества, но пока без особого успеха. Не исключено, что в конце сезона Лео все же сменит команду.

Месси – лучший игрок 2022 года по версии ФИФА

Месси сватали в ряд клубов за пределами Европы – Интер Майами (МЛС), Ньюэллс Олд Бойс (Аргентина) и Аль-Иттихад (Саудовская Аравия). Однако 4-кратный победитель Лиги чемпионов стремится и дальше выступать в Европе на топовом уровне, утверждает журналист Альфредо Мартинес. Следовательно, все вышеперечисленные варианты отпадают.

Напомним, Лионель наконец-то адаптировался к игре в Париже и демонстрирует роскошную результативность в текущей кампании – 28 матчей, 17 голов и 16 ассистов.

Последний раз аргентинец выигрывал Лигу чемпионов еще в сезоне 2014/15. В прошлом году ПСЖ вылетел от Реала на стадии 1/8 финала, а сейчас может "повторить" этот путь, ведь проиграл первый матч Баварии (0:1).

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