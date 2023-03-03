Контракт володаря 7 "Золотих м'ячів" з парижанами завершиться влітку. Сторони нібито ведуть перемовини щодо пролонгації співпраці, але поки без особливих успіхів. Не виключено, що наприкінці сезону Лео все ж змінить команду.

Мессі – найкращий гравець 2022 року за версією ФІФА

Водночас Мессі сватали у низку клубів за межами Європи – Інтер Маямі (МЛС), Ньюеллс Олд Бойс (Аргентина) та Аль-Іттіхад (Саудівська Аравія). Проте 4-разовий переможець Ліги чемпіонів прагне надалі виступати у Європі на топовому рівні, стверджує журналіст Альфредо Мартінес. Відтак, усі вищезгадані варіанти відпадають.

Нагадаємо, Ліонель нарешті адаптувався до гри у Парижі й демонструє розкішну результативність у поточній кампанії – 28 матчів, 17 голів та 16 асистів.

Востаннє аргентинець вигравав Лігу чемпіонів ще у сезоні 2014/15. Торік ПСЖ вилетів від Реала на стадії 1/8 фіналу, а зараз може "повторити" цей шлях, адже програв перший матч Баварії (0:1).

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