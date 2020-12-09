Иногда случаются ситуации, когда не только у Месси пытаются выменять футболку, а и наоборот.

Барселона потерпела разгромное поражение от Ювентуса (0:3) в 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов. После игры Лионель Месси не пошел сразу в раздевалку, как это традиционно бывает в таких ситуациях.

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Аргентинская звезда Барселоны направился к культовому голкиперу соперника Джанлуиджи Буффону, чтобы обменяться футболками. Судя по фото, Лионель был готов завладеть экипировкой легенды, даже если бы Джиджи не согласился.

Напомним, по итогам группового этапа обе команды гарантировали себе плей-офф Лиги чемпионов.

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