Інколи трапляються ситуації, коли не лише у Мессі намагаються виміняти футболку, а і навпаки.

Барселона зазнала розгромної поразки від Ювентуса (0:3) у 6-му турі групового етапу Ліги чемпіонів. Після гри Ліонель Мессі не пішов одразу у роздягальну, як це традиційно буває у таких ситуаціях.

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Аргентинська зірка Барселони попрямував до культового голкіпера суперника Джанлуїджі Буффона, щоб обмінятись футболками. Судячи з фото, Ліонель був готовий заволодіти екіпіруванням легенди, навіть якби Джіджі не погодився.

Нагадаємо, за підсумками групового етапу обидві команди гарантували собі плей-офф Ліги чемпіонів.

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