Последние несколько недель слухи вокруг звезды парижан не утихают. Месси получает предложения относительно продолжения своей карьеры из разных уголков мира, но кажется он не намерен покидать Европу.

Месси предлагают зарплату более 400 млн евро в год – звезда ПСЖ выбрал приоритетный вариант

Согласно информации аргентинского журналиста Хермана Гарсии Гровы, нападающий ПСЖ отказался от невероятной суммы в 400 миллионов, которую ему предлагал чемпион Саудовской Аравии Аль-Хиляль. Французский клуб не теряет пока надежды продлить контракт со своим игроком, но их предложение со снижением зарплаты и без спортивных гарантий не устраивает Месси. Барселона остается в выжидательной позиции.

Leo Messi desestimó la propuesta de #AlHilal



El mejor jugador de todos los tiempos quiere continuar en Europa



️#PSG ofrece una renovación con reducción salarial mientras #Barcelona se mantiene expectante. pic.twitter.com/2ZY2nyCxtC — Germán García Grova (@GerGarciaGrova) April 5, 2023

Недавно сообщалось, что аргентинец заказал для своего дома в Испании спортивное оборудование. Вероятно, что Месси летом вернется в Барселону. Его контракт с ПСЖ рассчитан до конца текущего сезона.

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