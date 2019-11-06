Месси и другие просто ушли, не пожав нам руки, – вратарь Славии раскритиковал игроков Барселоны

Вратарь пражской Славии Ондржей Коларж рассказал о реакции игроков Барселоны на нулевую ничью в матче 4-го тура Лиги чемпионов.

Тер Штеген ждал меня в тоннеле после матча. Он остановил меня и сказал, что уже давно не видел такой отличной игры в исполнении вратаря. Также он сказал, что наблюдать за моей игрой в тот вечер было для него удовольствием, и что я отлично играю ногами. Я считаю большой наградой то, что он ждал меня после матча. Услышать такую ​​похвалу от такого вратаря... У меня побежали мурашки по коже.

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Но другие игроки... Месси и другие просто ушли. Некоторые из них даже не пожали нам руки. Было грустно. Все мы ждали встречи с такими известными игроками, хотели поменяться с ними футболками. Однако они повели себя не очень хорошо", – цитирует Коларжа iDnes.cz.

Напомним, Барселона и Славия не забили голов во вчерашнем матче на Камп Ноу. После четырех туров пражская команда с двумя очками занимает четвертое место в группе. Барселона возглавляет квартет F, набрав 8 очков.

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