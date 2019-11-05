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Барселона – Славия: Пике прокомментировал сенсационный результат матча

5 ноября 23:12 56 Читати українською
Барселона – Славия: Пике прокомментировал сенсационный результат матча
Жерар Пике / AFP

Защитник Барселоны Жерар Пике поделился впечатлениями от ничейного результата в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов против Славии.

 

"Прошу у болельщиков немного терпения. Люди ждут от нас большего, и мы это понимаем, потому что выступаем за Барселону.

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Мы хотим улучшить игру даже больше, чем результаты, поскольку мы лидируем в чемпионате Испании и группе Лиги чемпионов. Понятно, что от нас требуют максимальных результатов и люди хотят большего", – цитирует Пике AS.

Отметим, что Барселона сенсационно потеряла очки в домашнем матче против Славии (0:0).

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Барселона - Славия Прага Барселона Барселона Лига чемпионов Жерар Пике Жерар Пике
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