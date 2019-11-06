Мессі та інші просто пішли, не потиснувши нам руку, – воротар Славії розкритикував гравців Барселони

Воротар празької Славії Ондржей Коларж розповів про реакцію гравців Барселони на нульову нічию в матчі 4-го туру Ліги чемпіонів.

"Тер Штеген чекав мене в тунелі після матчу. Він зупинив мене і сказав, що вже давно не бачив такої відмінної гри у виконанні воротаря. Також він сказав, що спостерігати за моєю грою в той вечір було для нього задоволенням, і що я відмінно граю ногами. Я вважаю великою нагородою те, що він чекав мене після матчу. Почути таку похвалу від такого воротаря... У мене побігли мурашки по шкірі.

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Але інші гравці... Мессі та інші просто пішли. Деякі з них навіть не потиснули нам руку. Було сумно. Всі ми чекали зустрічі з такими відомими гравцями, хотіли помінятися з ними футболками. Однак вони повели себе не дуже добре", – цитує Коларжа iDnes.cz.

Нагадаємо, Барселона та Славія не забили голів у вчорашньому матчі на Камп Ноу. Після чотирьох турів празька команда з двома очками посідає четверте місце в групі. Барселона очолює квартет F, набравши 8 очок.

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