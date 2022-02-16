Нападающий ПСЖ Лионель Месси снова дал возможность говорить о себе в негативном контексте.

У аргентинца были все шансы стать героем матча 1/8 финала Лиги чемпионов против ПСЖ. Килиан Мбаппе заработал пенальти и отдал Месси право нанести удар с 11-метровой точки, однако Лео не сумел переиграть Тибо Куртуа.

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Таким образом, Месси повторил антирекорд Тьерри Анри. Теперь именно эти два игрока делят первенство в Лиги чемпионов по количеству нереализованных пенальти – по 5. По четыре неточных удара у Серхио Агуэро и Рууда ван Нистелроя, сообщает MisterChip.

Также интересно, что до отчетного матча аргентинец ни разу не промахнулся с пенальти в матчах против Реала. Выступая за Барселону, Месси реализовал все шесть подобных ударов.

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В текущем розыгрыше Лиги чемпионов Лионель Месси провел шесть матчей в составе ПСЖ, в которых забил 5 голов. В рамках французской Лиги 1 в активе аргентинца 2 гола и 8 ассистов за 14 поединков.

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