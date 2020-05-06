Месси 5 лет назад забил знаменитый гол Баварии – главный неудачник роскошно ответил на троллинг

Ровно 5 лет назад, 6 мая 2015 года, состоялся матч полуфинала Лиги Чемпионов, в котором Барселона разгромила Баварию (3:0).

Победу каталонцам принесли дубль Месси и гол Неймара. Особенно запомнился второй мяч аргентинца, когда Лео посадил на "пятую точку" Боатенга и перебросил мяч над голкипером.

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Даже спустя 5 лет защитник Баварии не перестает быть объектом насмешек из-за того эпизода. Пользователи соцсетей отмечают Жерома в своих постах с видео того гола.

Похоже, Боатенг не злится и даже сумел дать остроумный отпор, вспомнив победу над Месси и Ко в финале ЧМ-2014: "Есть над чем посмеяться в эти трудные дни. Между тем я принесу попкорн... И посмотрю финал чемпионата мира 2014 года. Вы можете перестать отмечать меня сейчас? Я знаю, что сегодня 5 лет".

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