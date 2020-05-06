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Мессі 5 років тому забив знаменитий гол Баварії – головний невдаха розкішно відповів на тролінг

6 травня 23:59 2239 Читать на русском
Мессі 5 років тому забив знаменитий гол Баварії – головний невдаха розкішно відповів на тролінг
Мессі проти Боатенга / Getty images

Рівно 5 років тому, 6-го травня 2015-го, відбувся матч півфіналу Ліги Чемпіонів , в якому Барселона розгромила Баварію (3:0).

Перемогу каталонцям принесли дубль Мессі та гол Неймара. Особливо запам'ятався другий гол аргентинця, коли Лео посадив на "п'яту точку" Боатенга і перекинув м'яч над голкіпером.

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Навіть через 5 років захисник Баварії не перестає бути об'єктом глузувань через той епізод. Користувачі соцмереж позначають Жерома у своїх дописах з відео того гола.

Схоже, Боатенг не злиться і навіть зумів дати дотепну відсіч, пригадавши перемогу над Мессі і Ко у фіналі ЧС-2014: "Є над чим посміятися в ці важкі дні. Тим часом, я принесу попкорн... І подивлюся фінал чемпіонату світу 2014 року. Ви можете перестати позначати мене зараз? Я знаю, що сьогодні 5 років".

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Теги
Ліонель Мессі Ліонель Мессі Барселона Барселона Ліга чемпіонів Баварія Баварія Жером Боатенг Жером Боатенг
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