toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Лига чемпионов
КОРОНАВИРУС ДИНАМО КИЕВ ШАХТЕР ТРАНСФЕРЫ

Барселона вспомнила легендарный гол Иньесты – он скандально выбил Челси из Лиги чемпионов

14:32 27 Читати українською
Барселона вспомнила легендарный гол Иньесты – он скандально выбил Челси из Лиги чемпионов
Андрес Иньеста / EFE

Культовый полузащитник Андрес Иньеста ровно 11 лет назад забил один из самых запоминающихся мячей в своей карьере.

Видео выдающегося гола своего экс-хавбека Барселона опубликовала в официальном твиттере клуба.

Андрес Иньеста: 25 моментов выдающегося маэстро Барселоны

Иньеста забил в добавленное арбитром время на Стэмфорд Бридж, сравняв счет в матче с Челси (1:1). Выездная ничья после домашних 0:0 позволила "блаугранас" выйти в финал ЛЧ сезона 2008/09. Там каталонцы переиграли Манчестер Юнайтед.

Ответный матч против Челси, однако, запомнился не только голом-красавцем Иньесты. "Синие" жаловались на действия арбитра поединка Тома Хеннинга Овребо, рассудившего все спорные моменты в пользу Барселоны.

Суддя скандального матчу Челсі – Барселона Овребо зізнався про помилки: "Я отримував погрози смерті"

blog_ava
Экс-нападающий Шахтера Марика будет судиться с собственной любовницей – из-за нее он попал в секс-скандал
07:30
296
Теги
Видеоновости Красивые голы Ретро дня Ретро Фантастические голы Андрес Иньеста Андрес Иньеста Челси Челси Барселона Барселона Лига чемпионов История еврокубков
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
  • Коронавирус унес жизнь бывшего вице-президента Реала
    Іспанія — 5 май93 Коронавирус унес жизнь бывшего вице-президента Реала
2
час
:
44
мин
Прикарпатье
18:00
Агробизнес
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук