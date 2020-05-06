Барселона вспомнила легендарный гол Иньесты – он скандально выбил Челси из Лиги чемпионов

Культовый полузащитник Андрес Иньеста ровно 11 лет назад забил один из самых запоминающихся мячей в своей карьере.

Видео выдающегося гола своего экс-хавбека Барселона опубликовала в официальном твиттере клуба.

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Иньеста забил в добавленное арбитром время на Стэмфорд Бридж, сравняв счет в матче с Челси (1:1). Выездная ничья после домашних 0:0 позволила "блаугранас" выйти в финал ЛЧ сезона 2008/09. Там каталонцы переиграли Манчестер Юнайтед.

Ответный матч против Челси, однако, запомнился не только голом-красавцем Иньесты. "Синие" жаловались на действия арбитра поединка Тома Хеннинга Овребо, рассудившего все спорные моменты в пользу Барселоны.

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