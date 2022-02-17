Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе получил престижную награду за яркую игру против Реала в 1/8 финала ЛЧ.

Француз записал в свой актив единственный гол в отчетном матче. Также именно Мбаппе заработал пенальти, который не смог реализовать Лионель Месси.

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Этого хватило, чтобы получить больше голосов в голосовании за лучшего игрока недели в Лиге чемпионов. Мбаппе опередил Бернарду Силву (Ман Сити), Вирджила Ван Дейка (Ливерпуль) и Мохамеда Камара (Зальцбург).

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Напомним, в первых поединках 1/8 финала Лиги чемпионов ПСЖ обыграл Реал (1:0), Ман Сити уничтожил Спортинг (5:0), Зальцбург и Бавария расписали неожиданную ничью (1:1), а Интер уступил Ливерпулю (0:2).

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