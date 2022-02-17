Мбаппе став найкращим гравцем тижня в Лізі чемпіонів
Нападник ПСЖ Кіліан Мбаппе отримав престижну нагороду за яскраву гру проти Реала в 1/8 фіналу ЛЧ.
Француз записав у свій актив єдиний гол у звітному матчі. Також саме Мбаппе заробив пенальті, який не зміг реалізувати Ліонель Мессі.
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Цього вистачило, щоб отримати найбільше голосів у голосуванні за найкращого гравця тижня в Лізі чемпіонів. Мбаппе випередив Бернарду Сілву (Ман Сіті), Вірджила ван Дейка (Ліверпуль) та Мохамеда Камара (Зальцбург).
Нагадаємо, у перших поєдинках 1/8 фіналу Ліги чемпіонів ПСЖ переграв Реал (1:0), Ман Сіті знищив Спортінг (5:0), Зальцбург та Баварія розписали несподівану нічию (1:1), а Інтер поступився Ліверпулю.
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