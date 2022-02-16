Француз влітку стане вільним агентом. Відтак, ситуація перебуває у його руках. Оточення Мбаппе стверджує, що футболіст поки не має угоди з жодним клубом, повідомляє Sport.es.

Мбаппе після перемоги над Реалом відповів на запитання про можливість свого переходу в Мадрид

За інформацією джерела, позиції Реала, який вважався фаворитом у боротьбі за 23-річного форварда, сильно погіршилися. Мбаппе після поразки мадридців у Парижі сумнівається у перспективах їхнього спортивного проекту. Кіліан не хоче робити жодного кроку назад у своїй кар'єрі.

Мбаппе сумнівається, чи зможе Реал значно покращити ситуацію влітку. Цим прагне скористатися ПСЖ, який знову запропонує продовжити контракт. Водночас готовий активізуватися Ліверпуль, де над переходом особисто працює Юрген Клопп. Мерсисайдці не здатні конкурувати з точки зору фінансів, але пропонують привабливий спортивний проект.

ПСЖ на останніх хвилинах вирвав перемогу над Реалом – Мессі не забив пенальті, магія Неймара і Мбаппе добила Мадрид