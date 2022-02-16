"Хотели хорошо подготовиться к важным матчам, мечтаем о подобных вечерах. Желаем побеждать, нас подгоняют наши болельщики. Но еще будет ответный матч – сначала в субботу нужно встретиться с Нантом, а потом будем думать о второй игре с Реалом 9 марта.

Незабитый пенальти Месси и гол Мбаппе в видеообзоре матча ПСЖ – Реал – 1:0

Нет, я еще ничего не решил насчет будущего. Выкладываюсь максимально, а там посмотрим, что будет в следующем сезоне. Я играю за ПСЖ – один из самых лучших клубов мира. Как можно игнорировать контекст? Это просто – нужно просто играть в футбол. Мы задаем очень много вопросов, говорим много разных слов друг другу. Это же ПСЖ и Реал – два больших клуба. Говорил, что отдам все на поле, и нужно доказывать это действиями.

Я сделал результат первой встречи, нам нужно показать все второй раз на Бернабеу. Ехать в Испанию с мыслями о преимуществе в счете несолидно для такого клуба, как ПСЖ. Необходимо проанализировать матч, во второй игре будет другой контекст", – цитирует Мбаппе Marca.

ПСЖ на последних минутах вырвал победу над Реалом – Месси не забил пенальти, магия Неймара и Мбаппе добила Мадрид