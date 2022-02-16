"Хотіли добре підготуватися до важливих матчів, мріємо про подібні вечори. Бажаємо перемагати, нас підганяють наші вболівальники. Але ще буде матч-відповідь – спочатку в суботу потрібно зустрітися з Нантом, а потім будемо думати про другу гру з Реалом 9 березня.

Незабитий пенальті Мессі та гол Мбаппе у відеоогляді матчу ПСЖ – Реал – 1:0

Ні, я ще нічого не вирішив щодо майбутнього. Викладаюся максимально, а там подивимося, що буде наступного сезону. Я граю за ПСЖ – один із найкращих клубів світу. Як можна ігнорувати контекст? Це просто – потрібно просто грати у футбол. Ми ставимо дуже багато запитань, говоримо багато різних слів одне одному. Це ж ПСЖ та Реал – два великі клуби. Говорив, що віддам усе на полі, і треба доводити це діями.

Я зробив результат першої зустрічі, нам потрібно показати все вдруге на Бернабеу. Їхати до Іспанії з думками про перевагу в рахунку несолідно для такого клубу, як ПСЖ. Потрібно проаналізувати матч, у другій грі буде інший контекст", – цитує Мбаппе Marca.

ПСЖ на останніх хвилинах вирвав перемогу над Реалом – Мессі не забив пенальті, магія Неймара і Мбаппе добила Мадрид