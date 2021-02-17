"Мы очень счастливы. Для нас это был очень важный матч. ПСЖ хотел приехать сюда, чтобы победить. В конце концов, мы сделали это в хорошем стиле. Это все замечательно, но команда еще ничего не достигла.

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Конечно, это большое событие для меня. Я всегда выкладываюсь на поле на сто процентов. Не всегда получается проявить себя, бывают неудачные дни. Я не всегда был столь успешен, но я никогда в жизни не буду прятаться от проблем. Сегодня моя тяжелая работа была вознаграждена.

Мое будущее? Глупо было бы определяться после одного матча. Это требует длительного осмысления. Я всегда говорил, что мне хорошо здесь, а такие матчи делают еще счастливее. Футболка ПСЖ – это то, что мне дорого, то, что я храню в сердце", – цитирует Мбаппе Mundo Deportivo со ссылкой на Movistar.

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