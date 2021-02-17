"Ми дуже щасливі. Для нас це був дуже важливий матч. ПСЖ хотів приїхати сюди, щоб перемогти. Зрештою, ми зробили це у хорошому стилі. Це все чудово, але команда ще нічого не досягла.

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Звісно, це велика подія для мене. Я завжди викладаюся на полі на сто відсотків. Не завжди виходить проявити себе, бувають невдалі дні. Я не завжди був настільки успішний, але я ніколи в житті не буду ховатися від проблем. Сьогодні моя важка робота була винагороджена.

Моє майбутнє? Нерозумно було б визначатися після одного матчу. Це вимагає тривалого осмислення. Я завжди говорив, що мені добре тут, а такі матчі роблять ще щасливішим. Футболка ПСЖ – це те, що мені дороге, те, що я зберігаю в серці", – цитує Мбаппе Mundo Deportivo з посиланням на Movistar.

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