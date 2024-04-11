Мбаппе провалив перший чвертьфінал Ліги чемпіонів проти Барселони. Жодного удару в площину воріт, 80% невдалих обіграшів, 13 втрат, 77% програних дуелей.

ПСЖ – Барселона – 2:3 – відео голів та огляд матчу

Француза піддали серйозній критиці, провідне видання L'Equipe виставило йому 3 бали, а соцмережі переповнені насмішками та мемами.

Кіліан підлив масла у вогонь своєю формою, піднявши футболку. На камери потрапило пузо вінгера. Його звинуватили у зайвій вазі та байдужості до ПСЖ.

Нагадаємо, що Мбаппе влітку покине Париж. Інсайдери відправляють 25-річного француза в Реал. Він не виграв Лігу чемпіонів за 6 попередніх сезонів у ПСЖ.

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