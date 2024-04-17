"Я горжусь тем, что я здесь с первого дня. Моя гордость не страдает от того, что бывают хорошие или плохие времена. Я горжусь тем, что играю за ПСЖ, что представляю клуб из столицы моей страны, и это что-то особенное для меня, ведь я вырос здесь. Такие вечера, как этот, как парижанину, великолепны, это точно. Но теперь мы сделали еще один шаг вперед, и нам надо не перенапрягаться.

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Я мечтаю выиграть Лигу чемпионов с Парижем, это точно. Это еще один шаг вперед, который мы сделали против великой команды. Я желаю им удачи, но теперь наша очередь, и мы сделаем все возможное, чтобы попасть на Уэмбли.

Что мы готовы идти до финала. Мы замечательная команда, и мы сыграли великолепный матч как команда и как группа. Мы работали шесть дней с мыслью о том, что победим, и это, безусловно, большой день для клуба. И я поздравляю весь персонал команды.

Даже если бы мы проиграли, я все равно гордился бы тем, что я парижанин. Но в такую ночь, как эта, гордость еще больше. Мы очень счастливы, мы победили команду, которую хотели победить. Я очень хочу поздравить команду. Мы готовились к матчу шесть дней с мыслью, что победим в Барселоне и пройдем квалификацию. Мы очень довольны.

Эта победа и для них тоже. Болельщики преодолели долгий путь, и им было тяжело. Нам не очень помогли с организацией матча и приобретением билетов. Это был просто кошмар! Мы подумали о них и очень счастливы. Я надеюсь, что все смогут вернуться домой, поэтому берегите себя и свои семьи. Мы все вместе идем к полуфиналу", – цитирует француза Le Parisien.

Также у Мбаппе спросили о том, изменила ли победа его мнение о будущем. Форвард ПСЖ лаконично ответил: "Нет, нет, нет".

Напомним, что Килиан оформил дубль в матче с Барселоной, что позволило парижанам пройти в полуфинал, где они сыграют с Боруссией.

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